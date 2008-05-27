ТВК порахувала загальну явку на виборах у Києві

За даними Київської міської територіальної виборчої комісії, загальна явка по Києву на дострокових виборах становила 53,39%.

Як зазначили у тервиборчкомі, свою інформацію щодо явки передали всі райони міста, окрім шести дільниць Деснянського району. Однак, на переконання комісії, ці дані майже не вплинуть на загальний показник.

За даними тервиборчкому, у Голосіївському районі явка становила 54,69%, у Дарницькому – 52,09%, у Деснянському – 47,36%, Дніпровському – 53,34%, Оболонському – 56,02%, Печерському – 54,71%, Подільському – 58,63%, Святошинському – 53,67%, Солом’янському – 52,38% та Шевченківському – 55,99%.