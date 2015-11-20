Грицак запевняє, що забезпечить "земну кару" винним у розстрілі Небесної Сотні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час вшанування пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні і бійців АТО біля меморіалу на території Академії СБУ.

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"Ніхто з тих, хто брав участь в злочинах проти учасників Революції гідності, не буде забутий, щоб не тільки небесна кара, але і земна кара наздогнала тих, хто скоював злочини, хто давав наказ на вбивство. Я буду робити все для того, щоб покарати всіх винних", - сказав Грицак.

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Він нагадав, що окремі високопоставлені чиновники, у тому числі і колишні співробітники СБУ, на сьогоднішній день арештовані і знаходяться в СІЗО - начальник київського главку СБУ, начальник контррозвідки, і підуть під суд.