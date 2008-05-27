У БЮТ сказали, коли Тимошенко подасть у відставку

Юлія ТИМОШЕНКО подасть у відставку з посади прем’єр-міністра України лише тоді, коли “вона не зможе виконувати повноваження, передбачені Конституцією та законами України”.

Про це сказав у інтерв’ю газеті “День” (№91 (2773) від 27.05.2008) заступник міністра юстиції України, представник БЮТ Євген КОРНІЙЧУК.

За його словами, обмеження повноважень прем’єра вже відбувається. “Це вже відбувається сьогодні, коли уряду незаконно заборонили провести приватизацію, коли незаконно блокують прийняття важливих для уряду кадрових рішень, коли штучно підвищують валютні курси з ревальвацією гривні та намагаються зробити винним у цьому уряд, хоча монетарна політика є винятковим повноваженням Національного банку України”, – сказав Є.КОРНІЙЧУК.

У той же час він додав, що Ю.ТИМОШЕНКО працюватиме в уряді, “доки вона зможе хоча б у якійсь мірі ефективно виконувати свої обов’язки”.

Відповідаючи на запитання щодо можливої участі Ю.ТИМОШЕНКО у майбутній президентській кампанії, Є.КОРНІЙЧУК висловив думку, що демократичним силам, щоб залишитися при владі слід провести так звані “праймеріз”, тобто за результатами попереднього опитування громадян висунути кандидатом у Президенти того, хто має найбільшу підтримку населення.

Також Є.КОРНІЙЧУК висловив сподівання, що дострокової відставки уряду не буде. “Від цього не виграє ніхто”, – вважає заступник міністра юстиції.

Водночас він зазначив, що Секретаріат Президента чинить певні перешкоди урядові, однак, на думку Є.КОРНІЙЧУКА, така діяльність “фактично працює на нас”. “Але, з іншого боку, такі дії Секретаріату руйнують авторитет Президента, і певною мірою це впливає і на авторитет усієї демократичної коаліції ”, - додав він.

Заступник міністра юстиції не виключає можливості створення іншої коаліції або ситуативної більшість у Верховній Раді, “на що непрямо вказує небажання розглядати закон про імперативний мандат”. “Ймовірно, вони сформують іншу коаліцію, і знову намагатимуться загнати нас у маргінали: будь-якими засобами намагатимуться зменшити популярність уряду та ТИМОШЕНКО як лідера”, – зазначив Є.КОРНІЙЧУК.

Крім того, він припустив, що Верховна Рада VI скликання не працюватиме весь відведений законодавством термін. “До внесення змін у Конституцію і формування єдиного центру виконавчої влади в Україні, весь час існуватиме загроза дострокових парламентських виборів”, – сказав представник БЮТ.