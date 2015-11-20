У ГПУ допускають, що розслідування щодо Майдану розтягнуться на 10 років і більше

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Він заявив, що налаштовує слідчих на те, щоб слідчі дії проводились максимально оперативно. Але при цьому Горбатюк зазначив, що не встановлює працівникам конкретні терміни.

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«Якщо стоїть питання про отримання важливих доказів, можливо, це буде рік, два чи десять (для завершення розслідування всіх епізодів), можливо, і більше. Але якщо ми якийсь епізод закінчили ми його відразу ж направляємо до суду. Якщо по якомусь виконавцю закінчили, ми направляємо до суду», - зазначив він.

«Робота планується таким чином, щоб встановити, починаючи з виконавців, потім середня ланка, вища ланка, ті, хто приймав рішення, ті, хто підбурював, ініціював. Збір цих доказів – це може бути дуже тривалий шлях, про який чітко не скажеш», - зазначив Горбатюк.

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На уточнююче питання про те, чи може слідство у справах Майдану тривати більше 10 років, він сказав, що «може, якщо говорити про завершення останнього епізоду. Розслідування подібних подій, але з меншими масштабами, в інших країнах мають і більші терміни розслідування. Однак ми не налаштовані, щоб ставити термін у 10 років, ми налаштовані зробити максимально швидко, як це можливо, але не все від нас залежить».

Він також повідомив, що органи прокуратури за два роки направили до суду 119 обвинувальних актів щодо злочинів проти активістів Майдану, всього поки винесено 26 вироків.

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«Якщо взяти по всім злочинам (щодо учасників Революції гідності - УНІАН), які розслідувалися не тільки нашим управлінням, але і територіальними прокуратурами областей, загалом до суду направлено 119 обвинувальних актів щодо більш ніж 140 осіб. Винесено 26 судових рішень», - заявив він.