Томенко: мільярд на апарат Ющенка - велика розкіш для бідної країни

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що Верховна Рада має проаналізувати діяльність та фінансування Державного управління справами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні у Дніпропетровську під час зустрічі з журналістами.

За його словами, наступного пленарного тижня у Верховній Раді пріоритетними будуть економічні питання, які будуть пов’язані з ухваленням програми приватизації, соціально-економічних законів та змін до державного бюджету України.

За словами політика, уряд зараз готує радикальні пропозиції стосовно зменшення видатків на утримання органів державної та місцевої влади. М.ТОМЕНКО заявив, що наполягатиме на тому, щоб парламентом була схвалена оптимізація фінансування структур державної влади.

М.ТОМЕНКО також підтримав ініціативи глави держави стосовно необхідності розпочати реальну боротьбу з корупцією в Україні та запропонував почати цю роботу з Державного управління справами при Президенті України. «Велика розкіш для бідної країни витрачати більше мільярда гривень на апарат Президента», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав обіцянку кандидата у Президенти Віктора ЮЩЕНКА зменшити бюджетні витрати на утримання органів влади та навести лад із державними резиденціями.

«Ненормально, коли кожний губернатор сьогодні хоче побудувати резиденцію для Президента. Якщо така ненормальна тенденція не зупиниться, у нас президентські резиденції скоро будуть у кожному сільському районі. Очевидно, парламент мусив би проаналізувати діяльність та фінансування ДУСі і не просто скоротити його, а зупинити бізнесову діяльність цієї структури», - вважає М.ТОМЕНКО.

Стосовно президентських резиденцій М.ТОМЕНКО зауважив, що у цивілізованих країнах такі резиденції є відкритими для всіх, і вони приносять кошти до бюджету, а не є таємними та не утримуються за кошти платників податків, як в Україні.