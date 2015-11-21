Уряд призначить виплати учасникам Євромайдану, які отримали тілесні ушкодження
Голова уряду нагадав, що всі сім'ї загиблих героїв Майдану вже отримують відповідну допомогу від держави.
Уряд прийняв рішення призначити виплати всім учасникам Євромайдану, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та ушкодження середньої тяжкості.
Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на зустрічі з учасниками Євромайдану, постраждалими під час подій зими 2013-2014 років, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Глава уряду нагадав, що всі сім'ї загиблих героїв Майдану вже отримують відповідну допомогу від держави.
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«Для того, щоби робота по виплатам була постійна, нам треба скоординувати вашу діяльність і наших профільних міністерств: Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики», - звернувся він до учасників зустрічі.
Яценюк попросив віце-прем`єр-міністра – міністра культури України В'ячеслава Кириленка прискорити процедуру формування єдиного реєстру постраждалих під час Євромайдану.
Окрім цього, Яценюк підкреслив важливість питання соціальної адаптації, реабілітації, працевлаштування постраждалих учасників Майдану.