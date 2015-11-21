Уряд призначить виплати учасникам Євромайдану, які отримали тілесні ушкодження

Уряд прийняв рішення призначити виплати всім учасникам Євромайдану, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та ушкодження середньої тяжкості.

Про це прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив на зустрічі з учасниками Євромайдану, постраждалими під час подій зими 2013-2014 років, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Глава уряду нагадав, що всі сім'ї загиблих героїв Майдану вже отримують відповідну допомогу від держави.

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«Для того, щоби робота по виплатам була постійна, нам треба скоординувати вашу діяльність і наших профільних міністерств: Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики», - звернувся він до учасників зустрічі.

Яценюк попросив віце-прем`єр-міністра – міністра культури України В'ячеслава Кириленка прискорити процедуру формування єдиного реєстру постраждалих під час Євромайдану.

Окрім цього, Яценюк підкреслив важливість питання соціальної адаптації, реабілітації, працевлаштування постраждалих учасників Майдану.