Черновецький розказав, як Луценко його принизив, а потім допоміг

Мер Києва Леонід Черновецький заявляє про те, що його не цікавить хід розслідування справи, порушеної щодо міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за інцидент із Черновецьким у приміщенні секретаріату президента.

Про це мер Києва заявив на прес-конференції у вівторок, відповідаючи на питання журналістів щодо стану розслідування справи проти Луценка.

"Тут присутні люди, що їздять із мною щодня – це чесні працівники міліції, двоє людей. Ви можете запитати в них - я ніколи нікому не бажав поганого", - розпочав Черновецький.

"Мій робочий день не починається з того, у якому стані знаходиться справа Луценка, Пенка або ще когось. Мене це не цікавить", - заявив мер.

Черновецький висловив думку, що "не за те його притягають, за що вимагає Конституція".

"Але в принципі, сам факт! Я кажу про речі, що є фактом – напад на мене в приміщенні РНБО, що чомусь подається всією пресою як бійка!", - зауважив мер.

"Але яка бійка, якщо він на мене напав і двічі вдарив?! Він би мене не переміг, якби була бійка", - обурився Черновецький.

"Там було багато людей, що можуть це підтвердити. Нормальна людина? У присутності головних діючих осіб у країні він нападає на мене і робить такі принизливі речі", - продовжив мер.

"Я був нажаханий! Коли вийшов з адміністрації, я просто подумав: "Господи, треба ж таке!", - додав він.

Черновецький висловив упевненість, що "не можна призначати на посаду міністра внутрішніх справ навіть морально нестійку людину, не те, що психічно неврівноважену".

Крім того, мер заявив, що Луценко "дуже допоміг" йому на виборах: "Тому що міліція голосувала в основному за мене".

Українська правда