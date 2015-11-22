УКРОП закликав демократичні сили об'єднатися і позбутися феодального "режиму Вілкула"

"Українське об'єднання патріотів – УКРОП" закликає усі демократичні сили підтримати "Самопоміч" у боротьбі за справедливість у Кривому Розі.

"УКРОП всіма силами підтримує боротьбу "Самопомочі" за справедливість у Кривому Розі. Ми готові надавати і вже надаємо необхідну організаційну, юридичну та політичну підтримку. І ми сподіваємося, що й інші демократичні сили: "Батьківщина", "Радикальна партія", "Свобода" і навіть здорові сили в БПП – вчинять так само. Ми закликаємо Вас до цього!" – написав на своїй сторінці у Facebook лідер УКРОПу Геннадій Корбан.

Політик зазначив, що слідом за Києвом і містами західної України, які були "драйверами демократизації", у процес боротьби проти пережитків минулого включаються й індустріальні центри сходу.

"Зараз центр боротьби за демократію в Україні – Кривий Ріг, який може перетворитися на новий Майдан", – підкреслив Геннадій Корбан.

На його думку, криворіжці вийшли на протест не тільки проти фальсифікацій на користь кандидата від "Опозиційного блоку", а й проти "феодального режиму", який влаштувала банда Вілкула, підім'явши під себе все: від кіосків, автоперевезень і лікарень – до гірничо-збагачувальних комбінатів".

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"Ми позбулися рабовласницького режиму Януковича, і зараз наше завдання позбутися феодального "режиму Вілкулів" і йому подібних. Цього можна досягти тільки одним способом: тісною кооперацією між усіма демократичними силами", – резюмував лідер УКРОПу.

Як повідомлялося, сьогодні в Кривому Розі відбувається Віче проти фальсифікацій виборів другого туру міського голови, на якому зібралося понад 5 000 людей. Зі сцени виступали народні депутати з фракції "Самопоміч", а також позафракційні Володимир Парасюк і Андрій Денисенко, член політради УКРОПу. Священики провели спільну молитву.