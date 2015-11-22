У Кривому Розі проходить народне віче – люди вимагають перерахунку голосів на виборах мера

Жителі Кривого Рогу сьогодні, 22 листопада, вийшли на мітинг, протестуючи проти визнання результатів виборів мера міста, згідно з якими перемогу здобув кандидат від "Опозиційного блоку" Юрій Вілкул.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними МВС, в даний час в акції беруть участь близько 7 тисяч жителів міста. Вони прийшли підтримати опонента Вілкула, кандидата від "Самопомочі" Юрія Милобога.

На мітинг в Кривий Ріг приїхали нардепи Семен Семенченко, Володимир Парасюк, а також мер Львова Андрій Садовий.

Люди тримають в руках плакати з гаслами, спрямованими проти Вілкула і вимагають справедливого перерахунку голосів.

Кривий Ріг сьогодні. Віче проти фальсифікації виборів. Разом з Андрій Садовий, Oleh Berezyuk, Єгор Соболєв, Семен Семенченко Yury Milobog, Володимир Парасюк Posted by Об'єднання "Самопоміч" on 22 листопад 2015 р.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд після дводенного розгляду справи в повному обсязі відмовив у задоволенні позову Юрію Милобогу, кандидату на посаду міського голови Кривого Рогу.

Кандидат від «Самопоміч» вимагав перерахувати голоси на спецдільницях у Інгулецькому районі міста - одному з двох, де він програв своєму опоненту Юрію Вілкулу. Юрій Мілобог також вимагав припинити повноваження міської територіальної виборчої комісії.

Криворізька міська виборча вранці 16 листопада комісія оголосила переможцем виборів міського голови Юрія Вілкула, незважаючи на зареєстровані скарги його суперника, кандидата від «Об'єднання «Самопоміч» Юрія Милобога.

Незважаючи на протести частини членів комісії, до початку розгляду скарг більшістю було прийнято як це рішення, так і про скликання першої сесії міської ради, на якій Юрію Вілкулу вручили посвідчення міського голови. Таку більшість у виборчій комісії вдалося сформувати завдяки одноголосному голосуванню представників «Опозиційного блоку», «Батьківщини», «Солідарності» і Радикальної партії.

Жителі Кривого Рогу, які незгодні з результатами виборів міського голови, встановили намети біля будівлі міської ради, оголосивши безстрокову акцію протесту. Основна вимога протестуючих - скасування рішення місцевої виборчої комісії з виборів мера.