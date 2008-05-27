Зварич про розпад коаліції, Балогу та Ющенка

Народний депутат України, представник фракції Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ відкидає можливість розвалу демократичної коаліції. Про це він повідомив у коментарі журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, що зараз поширюється інформація про начебто плани керівництва Секретаріату Президента України, а також представників партії “Єдиний центр” сприяти розпаду коаліції, Р.ЗВАРИЧ відповів, що Секретаріат Президента “не має своєї фракції у парламенті”, водночас, Президент України Віктор ЮЩЕНКО фактично є керівником партії “Наша Україна”.

Депутат нагадав, що Президент двічі говорив, що його Секретаріат – це технічний персонал, а, відповідно, керівник Секретаріату є керівником цього персоналу.

Крім цього, Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що В.ЮЩЕНКО неодноразово починав зустріч з депутатами фракції НУ-НС, приблизно, такими словами: за будь-яку ціну вам треба берегти цю коаліцію.

При цьому представник “Нашої України” уточнив, що для розпаду коаліції необхідно, аби одна з двох фракцій, що її складають, в односторонньому порядку вийшла з коаліції.

За словами Р.ЗВАРИЧА, що стосується фракції “Наша Україна”, то для цього необхідно, аби таку ініціативу підтримали 37 депутатів. За словами Р.ЗВАРИЧА, усі розмови, що ведуться стосовно можливості виходу “Нашої України” з коаліції – “це пусті слова”. Р.ЗВАРИЧ додав, що добре знає своїх депутатів і переконаний, що якби на засіданні фракції це питання було поставлено на голосування, то воно б набрало не більше 4-5 голосів.