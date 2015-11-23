Захист "засудженого" в окупованому Криму активіста Майдану Костенка подав позов до ЄСПЛ

Про це він повідомив на прес-конференції в Києві.

Сотніков зазначив, що представляє інтереси активіста Олександра Костенка, який був учасником Майдану, зокрема був помічником коменданта.

"5 лютого 2015 року на виході з під'їзду свого будинку в Криму він був пов'язаний співробітниками ФСБ, був побитий, у нього була зламана рука, вивихнуте передпліччя. Протягом дня його били, після чого він був доставлений у Слідчий комітет РФ і підписав явку з повинною про те, що нібито на Майдані він кинув камінь, який потрапив у руку співробітника "Беркута", і йому було пред'явлено звинувачення - нанесення легкої шкоди здоров'ю з ідеологічних причин", - повідомив адвокат.

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Сотніков нагадав, що на момент окупації півострова Росією співробітники кримського "Беркута" прийняли російське громадянство, після чого були "порушені справи" за фактом заподіяння шкоди їх здоров'ю.

"Після того, як зазначені особи прийняли російське громадянство, застосовуючи зворотну силу кримінального закону, що забороняється і теорією кримінального права, і міжнародним законодавством, і внутрішнім, вони (звинувачення - УНІАН) вважають, що можуть порушувати кримінальні справи, як ніби ці замахи були здійснені на громадян РФ", - обурився адвокат.

Також, за його словами, його підзахисному вирішили "додати статтю, щоб він отримав реальний строк".

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"Вони проводять незаконний огляд житлового приміщення, підкинули "ствол" і порушують справу вже по другому епізоду – зберігання деталей зброї і відповідно, виносячи вирок, дають максимальний термін, передбачений цією статтею. За сукупністю злочинів дають 4 роки 2 місяці позбавлення волі. Після апеляційної скарги на три місяці термін скорочується. Підсумковий термін – 3 роки 11 місяців", - сказав Сотніков.

Крім того, за його словами, після 23 вересня Костенка направляють на етап, і лише "пару тижнів тому вдалося дізнатися, що він знаходиться у виправній колонії №5 у Кірово-Чепецке Кіровської області РФ".

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Також Сотніков зазначив, що в так званий Кримський гарнізонний військовий суд була подана касаційна скарга за фактом відмови у порушенні кримінальної справи за фактом тортур. Перше засідання вже пройшло, на ньому були присутні слідчі, гарнізонний військовий прокурор, співробітники ФСБ РФ, що брали участь у катуванні – колишні офіцери СБУ, які перейшли на бік Росії. Суд відклав засідання на 25 листопада, щоб забезпечити участь у процесі Костенка по відеоконференції.

"Українська Гельсінська група надавала нам сприяння у підготовці скарг у Європейський суд з прав людини. Одна скарга вже направлена. Ще будуть підготовлені дві скарги: одна буде підготовлена після прийняття рішення судом касаційної інстанції, а друга - за фактом відмови в розслідуванні тортур", - підкреслив адвокат.