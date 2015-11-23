Глави МЗС Бенілюксу: війна в Сирії не повинна зменшувати міжнародну підтримку України

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції в Києві.

"Це правда, що ми дуже стурбовані з приводу ситуації в південній частині Європи, і ми намагаємося знайти найкраще вирішення ситуації в Сирії, Іраку, Лівії. Ми стурбовані щодо проблеми з міграцією у деяких наших партнерів на Балканах і в Африці. На сьогоднішній день ми маємо багато терористичних атак... Але також дуже важливо для нас продемонструвати, що ми звертаємо увагу і на східну частину Європи, і на ситуацію в Україні", - заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рендерс.

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У свою чергу міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн зазначив, що зараз співпраця Росії та міжнародного співтовариства відбувається у зв'язку із стурбованістю ситуацією в Сирії. На його переконання, ситуація в Сирії не повинна затьмарювати ситуацію в Україні.

"А співпраця з Росією з питання України і Донбасу є вирішальною. Це чітко зрозуміло. Ми повинні це відмітити. Ми тут, три міністри країн Бенілюксу, ми закликаємо до співпраці. Москва повинна співпрацювати з вирішення ситуації в Сирії та Україні", - заявив Ассельборн.

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Крім того, міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс зазначив, що в той час, коли світова спільнота бореться проти тероризму, необхідно підтримати зусилля України щодо відновлення національного суверенітету, впровадження Мінських угод від 12 лютого і гарантувати, що Україна в майбутньому буде мирною і стабільною.