Ложкін став мільйонером

Харків. 28 травня. УНІАН. Статок 36-річного Бориса Ложкіна - власника кількох відомих газет та радіостанцій оцінений в $300 млн., пише «СЭО» з посиланням на «Газету 24».

Учора його компанія «Український Медіа Холдинг» заявила про продаж на Франкфуртській біржі 15% своїх акцій іноземним інвесторам за $45 млн. Ложкіну належать газети «Теленеделя», «Комсомольськая правда в Украине», журнал «Фокус», «Деньги. UA». Крім того, компанії Ложкіна належить найбільша в Україні мережа роздрібних продажів преси, а також дві друкарні.

Дотепер Борис Ложкін лише купував газети. Відкривши в 1994 році газету «Теленеделя», він за кілька років заробив досить грошей, щоб купити популярні газети «Аргументы и Факты в Украине» і «Комсомольськая правда в Украине». Олександр Омельчук, керуючий директор групи ринків капіталу компанії «Конкорд-Капітал», котрий організовував продаж акцій, говорить, що в майбутніх планах Ложкіна - організація не приватного, а публічного розміщення акцій компанії на іноземній біржі. Це дозволить Ложкіну дорожче продати свої акції та стать ще багатшим.

Секрет статків Бориса Ложкіна, який у 23 роки вже відкрив власну газету, одні джерела пояснюють співробітництвом з Ігорем Коломойським, інші - співпрацею з братами Суркісами або Едуардом Прутником.

Сам Ложкін раніше заявляв журналістам, що у нього й «Привата» рівні частки в «Комсомольской правді» - по 50%.