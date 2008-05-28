Коаліція демсил продовжує «співіснувати»?

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що коаліція демократичних сил продовжуватиме працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам учора ввечері у Борисполі після робочої поїздки до Закарпаття.

«Я думаю, що вона буде існувати… Зараз продовжується співіснування», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що термін «співіснування» був вперше озвучений наприкінці 50-х років у Франції, коли треба було створити коаліцію з сил, які не дуже любили одна одну.

«Життя вимагає, щоб ця коаліція працювала… Хай собі працює», - сказав міністр оборони.