Коаліція демсил продовжує «співіснувати»?

09:45, 28 травня 2008
Політика
1233 0

Єхануров каже, життя вимагає...

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що коаліція демократичних сил продовжуватиме працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам учора ввечері у Борисполі після робочої поїздки до Закарпаття.

«Я думаю, що вона буде існувати… Зараз продовжується співіснування», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зазначив, що термін «співіснування» був вперше озвучений наприкінці 50-х років у Франції, коли треба було створити коаліцію з сил, які не дуже любили одна одну.

«Життя вимагає, щоб ця коаліція працювала… Хай собі працює», - сказав міністр оборони.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter