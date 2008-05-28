Коаліція демсил продовжує «співіснувати»?
09:45, 28 травня 2008Політика
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Єхануров каже, життя вимагає...
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує, що коаліція демократичних сил продовжуватиме працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам учора ввечері у Борисполі після робочої поїздки до Закарпаття.
«Я думаю, що вона буде існувати… Зараз продовжується співіснування», - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.
Він зазначив, що термін «співіснування» був вперше озвучений наприкінці 50-х років у Франції, коли треба було створити коаліцію з сил, які не дуже любили одна одну.
«Життя вимагає, щоб ця коаліція працювала… Хай собі працює», - сказав міністр оборони.
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