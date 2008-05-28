Турчинову не вдається скоротити розрив - дані з 1017 виборчих дільниць

За обробленими даними з 1017 виборчих дільниць, кандидат у мери Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 37,69% киян, випереджаючи кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія о 9.30.

Згідно з оперативною інформацією, за кандидата у мери столиці від БЮТ О.ТУРЧИНОВА проголосували 19,13%, за Віталія КЛИЧКА - 17,97%, за кандидата від Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,71%, за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 4,43%, за екс-мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,53%, за кандидата на посаду міського голови столиці від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,33%, за лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,36%, за лідера “Громадського активу Києва” Олександра ПАБАТА – 1,36%.

Інші кандидати отримали менше 1% голосів виборців.

Усього на виборах в Києві працювали 1026 виборчих дільниць.