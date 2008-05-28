Єхануров каже, що киянам не було з кого вибирати

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що низька явка виборців на дострокових виборах у столиці пов’язана з тим, що кияни не мали з кого обирати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам учора ввечері у Борисполі після завершення робочої поїздки до Закарпаття.

«Ті виборці, які серйозно задумуються над проблемами країни, не мали уяви, за кого голосувати, і тому була дуже низька явка. Прийшли прихильники», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

На його думку, політики та політтехнологи у подальшому зіштовхнуться з проблемами, якщо будуватимуть наступні кампанії на базі київських виборів, котрі базувалися на популізмі. Міністр вважає, що в такому разі країна не матиме майбутнього, і існуючі проблеми заганятимуться в глибину.

«Зараз домінує популізм, причому «махровий», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він зауважив, що на київських виборах жодна політична сила не обіцяла проведення реформ, не було дискусій щодо темпів реформ.

Ю.ЄХАНУРОВ вважає, що українці знову стануть активними виборцями, коли знайдуть політичну силу, яка дасть майбутнє країні.

«Країна чекає, коли знайдеться команда, яка здатна провести реформи і не буде боятись, що на наступних виборах не буде обрана», - сказав він, підкресливши, що українці хотіли б голосувати «за щось, а не проти когось».

Ю.ЄХАНУРОВ додав, що сьогодні передвиборчі кампанії не будуються на самостійних людях, і старшому поколінню не пояснюють, що гроші в бюджеті беруться від тих, хто сьогодні їх заробляє.