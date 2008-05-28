Тимошенко в аеропорту переконуватиме Ющенка не знищувати Україну

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА, його Секретаріат і Партію регіонів не знищувати Україну заради формування широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом вона звернулася сьогодні на засіданні уряду.

«Якщо ви хочете створювати широку коаліцію – створюйте її, але для цього не потрібно знищувати Україну. Просто чесно створіть і все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку прем`єр-міністра, демократична коаліція, розуміючи загрозу для країни, 228 голосами депутатів прийняла рішення про відновлення дохідної частини бюджету і Пенсійного фонду.

«Якщо закон про Кабінет міністрів був підписаний Президентом за 20 хвилин, то до цієї хвилини цей закон не підписаний. Я особисто спілкувалася з Президентом, з його секретарем В.БАЛОГОЮ, вони сказали, що поки що немає можливості підписати цей закон», - повідомила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір разом з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ у четвер уранці зустрічати в аеропорту В.ЮЩЕНКА, який повертатиметься в Україну після офіційного візиту до Канади.

«Ми зустрічатимемо Президента з Канади для того, щоб переконати його не знищувати фінансову стабільність і фінансову систему країни, та все ж таки зупинитися в знищенні роботи уряду і підписати цей законопроект, прийнятий нашою демократичною коаліцією, яка бореться за останні краплі довіри, що залишаються в суспільстві до демократичної коаліції», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.