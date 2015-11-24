МЗС рішуче засуджує рішення Верховного суду РФ залишити без змін вироки Сенцову та Кольченку

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

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«Політично вмотивовані справи щодо О.Сенцова та О.Кольченка, а також незаконне утримування в РФ інших громадян України, є свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації і черговими символами цинізму її сучасної політики», - наголошується у заяві.

МЗС вимагає негайно звільнити засуджених за політичними мотивами Сенцова та Кольченка, а також інших українських політв’язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією за надуманими обвинуваченнями.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити усіх можливих правових і політичних заходів зі звільнення та повернення в Україну її громадян – політичних в’язнів Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.

Сьогодні, 24 листопада, Верховний суд Росії залишив без змін вироки українцям.