МЗС рішуче засуджує рішення Верховного суду РФ залишити без змін вироки Сенцову та Кольченку
МЗС України рішуче засуджує ухвалене сьогодні рішення Верховного суду РФ залишити без змін вироки громадянам України Олегу Сенцову та Олександру Кольченку, засудженим російською владою за сфальсифікованими звинуваченнями до 20 та 10 років ув’язнення в колонії суворого режиму.
Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.
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«Політично вмотивовані справи щодо О.Сенцова та О.Кольченка, а також незаконне утримування в РФ інших громадян України, є свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації і черговими символами цинізму її сучасної політики», - наголошується у заяві.
МЗС вимагає негайно звільнити засуджених за політичними мотивами Сенцова та Кольченка, а також інших українських політв’язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією за надуманими обвинуваченнями.
Українське зовнішньополітичне відомство закликає світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити усіх можливих правових і політичних заходів зі звільнення та повернення в Україну її громадян – політичних в’язнів Російської Федерації.
Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.
25 серпня цього року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.
Сьогодні, 24 листопада, Верховний суд Росії залишив без змін вироки українцям.