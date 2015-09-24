МЗС готує "Список Савченко-Сенцова", куди увійдуть винні у незаконному переслідуванні українців

Міністерство закордонних справ України готує “Список Савченко-Сенцова” стосовно осіб, винних в незаконному переслідуванні громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник МЗС України Мар'яна Беца.

“Список умовно має назву “Савченко-Сенцова”. Він стосуватиметься всіх політичних в'язнів, він опрацьовується. До списку будуть внесені всі ті, хто причетний до незаконного затримання, до викрадення, до винесення незаконних вироків щодо наших громадян”, - сказала Беца.

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Відповідаючи на уточнюючі запитання, чи буде цей список аналогом «списку Магнітського» і чи будуть застосовуватися до фігурантів якісь санкції, Беца зазначила: “Поки що передчасно говорити, чи є це аналог (списку Магнітського — УНІАН). І наразі він тільки на стадії формування”.

Як відомо, список Магнітського, «чорний список», що містить перелік російських чиновників, пов'язаних зі справою компанії «Hermitage Capital Management» та смерттю Сергія Магнітського, яким заборонено в'їзд до США та передбачено санкції економічного характеру.

Магнітський помер у СІЗО в Москві після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники охарактеризували як тортури.