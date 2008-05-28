Ющенко зупинив дію трьох постанов Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію трьох постанов Кабінету міністрів про запровадження квот на експорт соняшникової олії.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема, зупинено дію постанови Кабінету міністрів від 12 березня 2008 року № 189 «Про затвердження обсягів квот на олію соняшникову та насіння соняшнику, експорт яких підлягає ліцензуванню до 1 липня 2008 р., та порядку видачі ліцензій»; постанови Кабінету міністрів від 19 березня 2008 року № 229 «Про внесення змін до пункту 5 Порядку видачі ліцензій на експорт олії соняшникової та насіння соняшнику і розподілу квот»; постанови Кабінету міністрів від 23 квітня 2008 року № 488 «Про продовження дії постанови Кабінету міністрів України від 12 березня 2008р. № 189», якою ліцензування експорту олії та насіння соняшнику продовжено до 1 вересня 2008 року.

В указі зазначається, що зазначені постанови видано Кабміном всупереч низці норм Конституції України