Відкрилася інтернет-сторінка «УНІАН-Страхування»

Новини українського і міжнародного страхування можна читати на спеціалізованій інтернет-сторінці «УНІАН-Страхування».

Шановні передплатники і читачі УНІАН!

Від сьогодні свіжі новини українського і міжнародного страхування можна читати в розділі «УНІАН-Страхування" на сайті агентства.

Нагадаємо, агентство УНІАН спільно зі страховою компанією «Альфа-гарант» 19 травня 2008 року розпочало випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН-Страхування». Випуск виходить щопонеділка російською мовою. Випуск безплатно розповсюджуватиметься серед найбільших страхових компаній України, органів влади, а також провідних українських і міжнародних фінансових установ.

У випуску "УНІАН-Страхування" публікується інформація про події на страховому ринку України, що сталися за тиждень. Зокрема, випуск міститиме інформацію про зміни законодавчої бази, а також ініціативи внесення змін до законодавства про страхування, оперативні ексклюзивні коментарі щодо нових нормативних актів, дайджест ЗМІ.

Крім того, в рубриках випуску ви зможете прочитати новини провідних страхових компаній України, зокрема, статистику, інформацію про підписання нових договорів страхування, страхові виплати, інформацію про інновації в сфері страхування, а також заяви, коментарі та інтерв`ю експертів страхового ринку.

Випуск у вільному доступірозміщується на сайті УНІАН.