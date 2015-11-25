Сьогодні Рада розгляне скасування ввізного мита на електромобілі (наживо)
Сьогодні Верховна Рада України розгляне внесення змін до Закону "Про митний тариф" про скасування ввізного мита на електромобілі.
Також нардепи розглянуть проект постанови про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх і дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об'єктивної і достовірної інформації про агресію Російської Федерації проти України.
Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачається також розглянути низку постанов про рекомендації і проведення парламентських слухань.
Читайте такожНардепи ухвалили закон про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ
Серед іншого розглядатиметься, зокрема, проект постанови про присудження у 2015 році премії Верховної Ради україни за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування.
Заплановано розглянути проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Господарського суду Київської області Павла Скутельника.