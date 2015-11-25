Сьогодні Рада розгляне скасування ввізного мита на електромобілі (наживо)

Також нардепи розглянуть проект постанови про державну підтримку публікацій, наукових, освітніх і дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об'єктивної і достовірної інформації про агресію Російської Федерації проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним передбачається також розглянути низку постанов про рекомендації і проведення парламентських слухань.

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Серед іншого розглядатиметься, зокрема, проект постанови про присудження у 2015 році премії Верховної Ради україни за внесок молоді у розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування.

Заплановано розглянути проект постанови про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Господарського суду Київської області Павла Скутельника.