Гавриш: Тимошенко могла б сама піти у відставку, але...

Перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ заявляє, що Рада національної безпеки та оборони не має жодного наміру ставити питання про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ГАВРИШ зауважив: «РНБО не має жодного наміру ставити питання про відставку уряду, тим більше, що це не входить в компетенцію РНБО».

С.ГАВРИШ нагадав, що, відповідно до Конституції, це питання належить до компетенції Верховної Ради і Президента.

При цьому він зазначив, що «уряд сам міг би зробити такий вибір», однак, наскільки відомо, прем’єр-міністр цього робити не буде.

За словами першого заступника секретаря РНБО, Україні необхідний стабільний уряд, а на майбутньому засіданні РНБО уряду буде лише надано низку пропозицій, а також доручення для більш ефективної роботи.