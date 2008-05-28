Ющенко готується до зустрічі з новим президентом Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається обговорити з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ «чутливі питання» українсько-російських відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, про це він сказав в інтерв`ю канадській газеті Globe and Mail.

Президент відповів на запитання щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні, євроатлантичного курсу України, українсько-російських відносини, зокрема у сфері енергетики та перспективи їхнього розвитку в контексті зміни керівництва Російської Федерації. Йшлося також про участь України у миротворчих місіях в Афганістані.

Щодо євроатлантичного курсу України, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Переконаний, членство України в НАТО посилює безпековий фактор в європейському регіоні і всьому світі». Глава держави назвав перестороги, які лунають щодо членства України в Альянсі «відголосками вчорашнього дня».

Говорячи про українсько-російські відносини, В.ЮЩЕНКО зазначив, що оптимістично дивиться на їхній розвиток. За його словами, протягом останніх трьох років двом країнам вдалося сформувати «довірливий режим взаємин, коректний діалог». Президент відзначив, зокрема, початок обговореннях з Росією ряду «чутливих» питань, серед яких і Голодомор 1932-33 рр.

«Переконаний, з новим Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ ми це питання у близькому часі обговорюватимемо», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Інтерв`ю провів відомий канадський журналіст Марк МАККІННОН, який двічі отримував найвищу в Канаді нагороду за журналістську діяльність. У газеті працює з 1998 року, нині – керівник бюро Globe and Mail на Близькому Сході.

Інтерв`ю вийде у четвер, 29 травня.

*** Найбільша щоденна англомовна газета Канади Globe and Mail була заснована у 1844 році і нині виходить у семи найбільших містах країни. Загальний тижневий наклад - 2 млн. примірників. З 1995 року функціонує електронна мережева версія газети.

Globe and Mail також найбільш цитоване у світі канадське видання.