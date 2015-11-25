Вражений зйомками на українській кіностудії Гройсман розповів про майбутнє вітчизняної кіноіндустрії

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив сьогодні під час відвідання знімального майданчику студії Film.ua, де відбуваються зйомки українсько-франко-бельгійського фільму «Поліна».

«Я отримав великі враження від того, що побачив на майданчику, де знімається дуже сучасне кіно з зірковим колективом», - сказав Гройсман.

Керівник парламенту висловив думку, що розвиток кіноіндустрії та кіновиробництва є «дуже важливим потенціалом для України», згадавши, що багато прекрасних фільмів було створено саме на українських студіях. Він зауважив, що нещодавно мав зустріч з продюсерами українських телеканалів та представниками продакшн-студій, які «готові сьогодні робити справжнє українське кіно».

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Гройсман переконаний, що розвиток кіноіндустрії в Україні має забезпечуватися на законодавчому рівні. У парламенті, сказав він, зареєстровано ряд законодавчих актів, які «необхідні для того, щоб дати поштовх розвиткові українського кінематографа». «Я все робитиму для того, щоб український кінематограф відбувся, і переконаний, що у парламенті є багато колег, які сповідують такі ж погляди», - зазначив голова Верховної Ради.

«Наше завдання - зробити все, щоб повернути славу Україні з точки зору розвитку кінематографу. Неприпустимо, коли Україна не має сучасного власного кіно. Це для нас має бути дуже серйозним викликом, тому що це сотні мільйонів доларів інвестицій в Україну», - заявив він.

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Як зазначається в повідомленні, під час перебування на знімальному майданчику Гройсман поспілкувався з режисером фільму Оліасом Барко (призером Каннського МКФ, володарем Гран-прі Римського кінофестивалю, призу за Кращу режисуру 2-го Одеського міжнародного кінофестивалю) та оператором Тьєррі Арбогастом (володарем технічного гран-прі Каннського кінофестивалю, який постійно співпрацює з Люком Бессоном).