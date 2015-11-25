Порошенко вніс в Раду проект змін до Конституції в частині правосуддя

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави. Проект був затверджений Конституційною Комісією 30 жовтня 2015 року. Національна рада реформ на своєму засіданні 9 листопада рекомендувала президенту внести його на розгляд Верховної ради, а Верховній Раді – розглянути цей проект в першому читанні протягом поточної сесії.

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"Цих змін давно вже чекає українське суспільство, тож прошу парламентарів ретельно ознайомитися із законопроектом та розглянути його відповідно до процедури в максимально короткі строки, щоб вже до кінця зими ми мали оновлену Конституцію в частині правосуддя та будували в Україні справедливий суд у відповідності до високих європейських стандартів", - сказав Петро Порошенко, коментуючи законопроект.

Метою запропонованих змін є удосконалення конституційних основ правосуддя задля реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд його справи незалежним та неупередженим судом в розумні строки.

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації повномасштабної судової реформи та оновленню суддівського корпусу відповідно до європейських стандартів, відновленню довіри громадян до судової гілки влади, а також забезпеченню належного функціонування прокуратури, адвокатури та системи виконання судових рішень.

Законопроект спрямований на деполітизацію та забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів для суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період тощо.

Довідка. Даний законопроект отримав два позитивні висновки Венеціанської комісії (від 24 липня та від 26 жовтня цього року).