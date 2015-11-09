Сьогодні презентують остаточний варіант змін до Конституції в частині правосуддя
13:36, 09 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні відбудеться засідання Національної ради реформ, на якому буде презентовано остаточний варіант проекту змін до Конституції в частині правосуддя, і до кінця цього тижня він може бути внесений на розгляд Верховної Ради.
Порошенко анонсував презентацію змін до Конституції / zn.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної зустрічі разом з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні з представниками ЗМІ.
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"Сьогодні пізніше відбудеться засідання Національної ради реформ, де буде презентовано вже остаточний варіант цієї судової реформи, і я сподіваюся, що до кінця поточного тижня цей варіант конституційної реформи також з'явиться в парламенті", - сказав він.
Президент нагадав, що ці зміни до Основного Закону позитивно оцінили Венеціанська комісія та Європейський Союз.
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