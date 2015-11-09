Сьогодні презентують остаточний варіант змін до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної зустрічі разом з верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні з представниками ЗМІ.

Читайте такожПорошенко обіцяє доопрацювати проект змін до Конституції у частині правосуддя наступного тижня

"Сьогодні пізніше відбудеться засідання Національної ради реформ, де буде презентовано вже остаточний варіант цієї судової реформи, і я сподіваюся, що до кінця поточного тижня цей варіант конституційної реформи також з'явиться в парламенті", - сказав він.

Президент нагадав, що ці зміни до Основного Закону позитивно оцінили Венеціанська комісія та Європейський Союз.