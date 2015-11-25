У проекті Конституції закріплюється можливість визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду

Про це йдеться у внесеному президентом України Петром Порошенко до парламенту проекті закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

У законопроекті передбачено, що Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в проекті змін до Конституції в частині правосуддя пропонується позбавити Верховну Раду права на висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.