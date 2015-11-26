"Опоблок" назвав свої кандидатури до складу ЦВК

Про це йдеться в повідомленні партії.

У листі, підписаному лідером парламентської фракції Юрієм Бойком, пропонується "відійти від сформованої практики квотного формування складу ЦВК, застосувати принцип вирівнювання позицій правлячої коаліції і опозиційної сили в цьому вкрай чутливому питанні".

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Зокрема, кандидатами на посади членів ЦВК "Опоблоком" запропоновані: Юрій Данилевський - член ЦВК у 1999-2004 роках і з 2007 року, Сергій Дубовик - заступник керівника секретаріату ЦВК, член і секретар комісії у 2004-2007 роках, Віталій Журавський – народний депутат України 6 та 7 скликань, Сергій Румпа - член ради учасників Центрального депозитарію, Олександр Чупахін - член ЦВК з 2004 року, Олександр Шелестов - член ЦВК з 2007 року.

У листі підкреслюється, що всі зазначені кандидати мають стаж роботи в галузі права і організації виборів більше 10 років.

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Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

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На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочармина.

Згодом фракція "Народний фронт" заявила, що подасть до складу ЦВК кандидатури Ганни Онищенко, Андрія Магери та Леонтія Шипілова. Фракція "Блок Петра Порошенка" станом на 24 листопада з кандидатурами ще не визначилася.