НФ назвав свої кандидатури до складу ЦВК, БПП ще обговорює

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець повідомив у коментарі журналістам.

"Це будуть три людини: це Аня Онищенко, яка зараз є міністром Кабінету міністрів. Це Андрій Магера, який є членом ЦВК", - сказав депутат.

За його словами, третя кандидатура - Леонтій Шипілов.

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"Це викладач Києво-Могилянської академії. Група депутатів запропонувала його як людину, яку вони знають як досвідченого фахівця з виборчого та конституційного права, людину, яка була на Майдані і користується повагою і підтримкою членів нашої фракції", - сказав Ємець.

У свою чергу заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Микола Томенко в коментарі УНІАН повідомив, що у фракції ще триває обговорення кількох кандидатур до складу ЦВК.

"Я думаю, що є шанс у четвер до цього питання повернутися, оскільки криворізька ситуація реально загострила це. Це вимога "Самопомочі" і не тільки "Самопомочі", - сказав він, відповідаючи на питання, коли парламент може розглянути питання про формування нового складу ЦВК і чи визначилася фракція БПП з кандидатурами до складу комісії.

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Депутат зазначив, що фракція обговорює кілька кандидатур. "Я не можу оприлюднити. Кілька прізвищ у нас є", - додав він.

На думку Томенка, якщо це питання "вольовим рішенням прискорити", то в четвер, 26 листопада, парламент може голосувати за зміни у складі ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.

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Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.