НФ назвав свої кандидатури до складу ЦВК, БПП ще обговорює
Фракція "Народний фронт" подасть до складу Центральної виборчої комісії кандидатури Ганни Онищенко, Андрія Магери та Леонтія Шипілова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець повідомив у коментарі журналістам.
"Це будуть три людини: це Аня Онищенко, яка зараз є міністром Кабінету міністрів. Це Андрій Магера, який є членом ЦВК", - сказав депутат.
За його словами, третя кандидатура - Леонтій Шипілов.
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"Це викладач Києво-Могилянської академії. Група депутатів запропонувала його як людину, яку вони знають як досвідченого фахівця з виборчого та конституційного права, людину, яка була на Майдані і користується повагою і підтримкою членів нашої фракції", - сказав Ємець.
У свою чергу заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Микола Томенко в коментарі УНІАН повідомив, що у фракції ще триває обговорення кількох кандидатур до складу ЦВК.
"Я думаю, що є шанс у четвер до цього питання повернутися, оскільки криворізька ситуація реально загострила це. Це вимога "Самопомочі" і не тільки "Самопомочі", - сказав він, відповідаючи на питання, коли парламент може розглянути питання про формування нового складу ЦВК і чи визначилася фракція БПП з кандидатурами до складу комісії.
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Депутат зазначив, що фракція обговорює кілька кандидатур. "Я не можу оприлюднити. Кілька прізвищ у нас є", - додав він.
На думку Томенка, якщо це питання "вольовим рішенням прискорити", то в четвер, 26 листопада, парламент може голосувати за зміни у складі ЦВК.
Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені на посади в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.
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Подання про призначення нових членів ЦВК вносить до парламенту президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.
4 листопада голова Верховної Ради Володимир Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.
На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочарміна.