Сьогодні Рада розгляне рішення щодо запровадження ID-карток для українців (наживо)

Також нардепи розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законів щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спецстатус, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР сьогодні також розгляне питання про дострокове припинення повноважень деяких народних депутатів.

Читайте такожПорошенко вніс в Раду проект змін до Конституції в частині правосуддя

Включити до порядку денного сесії передбачається низку законопроектів, серед яких, зокрема законопроект про професійну освіту та щодо забезпечення умов функціонування ринку природного газу.

Також сьогодні планується ухвалити рішення щодо законопроекту про муніципальну варту.

У другому читанні сьогодні також розглядатимуться законопроекти про державну службу, а також про наукову і науково-технічну діяльність.

Розглядатиметься також законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Серед іншого розглядатимуться зміни до Митного кодексу щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.