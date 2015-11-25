Проект змін до Конституції пропонує позбавити ВР права висловлювати недовіру генпрокуророві

Про це йдеться у внесеному президентом України Петром Порошенком до парламенту проекті закону України Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

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Зокрема, у статті 85 виключено пункт, який надавав Верховній Раді право на висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Також у проекті запропоновано вилучити з Конституції України розділ VII "Прокуратура" у повному обсязі, а приведені відповідно до міжнародних та європейських стандартів положення, що визначають юридичний статус органів прокуратури, включити до розділу VIII "Правосуддя".

Зокрема, з переліку функцій прокуратури вилучено низку не властивих (за європейськими стандартами) їй функцій, таких як: нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина; нагляд за додержанням законів із цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (так званий "загальний нагляд"); нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних із обмеженням особистої свободи громадян.

У пояснювальній записці до законопроекту запевняється, що наслідком запропонованих змін стане те, що "органи прокуратури отримають широкі процесуальні можливості для набагато якіснішого виконання властивих прокуратурі функцій – підтримання публічного обвинувачення в суді; процесуального керівництва досудовим розслідуванням; вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку".

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Також у пояснювальній записці зазначається, що запропонована зміна функцій прокуратури відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства та європейським стандартам стосовно функціонування органів (служби) публічного обвинувачення у демократичному суспільстві, керованому верховенством права.