Ющенко і Тимошенко сіли в один автомобіль

Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який прибув до Києва після завершення державного візиту до Канади, зустріла в аеропорту “Бориспіль” прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, вони сіли в один автомобіль, причому Ю.ТИМОШЕНКО сіла на переднє сидіння, і поїхали з аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Президент не хоче підписувати закон, що стосується наповнення дохідної частини державного бюджету («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»), і підкреслила, що має намір разом із міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ вранці зустріти в аеропорту В.ЮЩЕНКА і переконати його в необхідності підписати даний закон.