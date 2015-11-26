Журналістів попросили залишити ложу преси в парламенті через повідомлення про замінування.

Як передає кореспондент УНІАН, до журналістів підійшов молодий чоловік і попросив вийти з ложі, оскільки надійшла інформація про замінування.

На прохання УНІАН він показав документ працівника Управління державної охорони.

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На уточнююче запитання, чи депутати також залишать сесійну залу, він не відповів.

У даний час засідання ВР продовжується.

У парламенті виступає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, а журналісти виходять з ложі преси.