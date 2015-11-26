Журналістів попросили залишити ложу преси в парламенті через повідомлення про замінування
11:19, 26 листопада 2015Політика
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Журналістів попросили залишити ложу преси в парламенті через повідомлення про замінування.
Засідання ВР продовжується / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, до журналістів підійшов молодий чоловік і попросив вийти з ложі, оскільки надійшла інформація про замінування.
На прохання УНІАН він показав документ працівника Управління державної охорони.
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На уточнююче запитання, чи депутати також залишать сесійну залу, він не відповів.
У даний час засідання ВР продовжується.
У парламенті виступає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, а журналісти виходять з ложі преси.
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