Кучма розповів, який пункт Мінських домовленостей можна реалізувати до кінця року

Про це йдеться в коментарі Кучми, розміщеному його прес-секретарем Даркою Оліфер у Facebook.

"Наша робота в рамках Мінського процесу йде непросто - це і проблеми безпеки, і робота політичної підгрупи. І поки що в мене немає підстав говорити, що Мінські угоди будуть виконані цього року. Але є пункт домовленостей, які можна реалізувати ще до кінця 2015 року, - це обмін полоненими. Я закликаю представників окремих районів Донецької та Луганської областей активізувати процес обміну заручниками - насамперед звільнити тяжко поранених людей, яким вкрай потрібна медична допомога", - заявив Кучма.

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Представник України зазначив, що українська сторона робила і продовжує робити все можливе і необхідне для виконання цього пункту угод.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що 24 листопада в Мінську на засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи тема звільнення українських заручників була ключовою.

За даними на середину листопада, терористи утримували в полоні 142 українців.