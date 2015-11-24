Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко сподівається на звільнення кількох українських заручників на Донбасі найближчими днями. Про це вона написала у Facebook.

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Геращенко нагадала, що сьогодні у Мінську проходили засідання усіх чотирьох робочих підгруп, а Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі проводила обговорення в режимі відеоконференції.

У зв'язку з цим вона зазначила, що тема звільнення українських заручників була ключовою на засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань.

"Наполягаємо, щоб до поранених та хворих було допущено місію Міжнародного комітету Червоного Хреста, і щоб всі незаконно утримувані українці були звільнені до новорічних свят. В першу чергу ставимо питання про важкохворих, поранених і жінок - їх теж тримають серед заручників. На жаль, попри всі наші намагання пришвидшити процес звільнення, все йде важко. Попри все, дуже сподіваюся, що сьогоднішня мінська зустріч в найближчі дні дасть результат - дай Бог, визволимо кількох тих, хто особливо потребує медичного догляду".

Разом з тим вона відзначила, що ключовою темою усіх чотирьох робочих груп було обговорення погіршення безпекової ситуації і постійне порушення режиму припинення вогню.

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"Без тиші - неможливо вирішити жодне інше питання, ані гуманітарне, ані розмінування, ані звільнення. Тому наполягаємо на розширенні моніторингової місії ОБСЄ і її постійній присутності на лінії зіткнення, а не в тилу", - заявила Геращенко.

Як повідомлялося, сьогодні на переговорах Тристоронньої контактної групи було висловлено позицію, що обмін заручників на Донбасі необхідно активізувати, щоб завершити до кінця 2015 року за схемою "всіх на всіх".