Савченко в суді привітала засудженого українського активіста Кольченка з Днем народження (відео)

12:19, 26 листопада 2015
Політика
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У четвер, 26 листопада, під час засідання суду українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко привітала з Днем народження кримського активіста Олександра Кольченка, незаконно засудженого до 10 років колонії суворого режиму в Російській Федерації.

Скриншот видео

"Бажаю, щоб останній День народження був у неволі. Всі інші, як у орла, 100 років і тільки на волі", - сказала Савченко.

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Крім цього, Савченко також звернулася до інших українських активістів, незаконно утримуваних в РФ, із закликом триматися до переможного кінця.

"Хлопці, спасибі, що разом. І...до переможного кінця", - додала вона.

Кольченко 26 листопада виповнилося 26 років.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка, засуджених до 20 і 10 колонії суворого режиму відповідно.

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