Савченко в суді привітала засудженого українського активіста Кольченка з Днем народження (відео)

"Бажаю, щоб останній День народження був у неволі. Всі інші, як у орла, 100 років і тільки на волі", - сказала Савченко.

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Крім цього, Савченко також звернулася до інших українських активістів, незаконно утримуваних в РФ, із закликом триматися до переможного кінця.

Надія #Савченко вітає Олександра #Кольченко з Днем Народження і закликає його та інших триматися pic.twitter.com/JZpCms6ryR — Радіо Свобода (@SvobodaRadio) 26 Листопад 2015

"Хлопці, спасибі, що разом. І...до переможного кінця", - додала вона.

Кольченко 26 листопада виповнилося 26 років.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Росії залишив без зміни рішення суду першої інстанції щодо українських громадян - режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка, засуджених до 20 і 10 колонії суворого режиму відповідно.