Пересування спостерігачів ОБСЄ на Донбасі обмежують обидві сторони - заступник голови місії
Спостерігачам спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі обмежують вільний доступ з обох сторін лінії розмежування на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Александр Хуг сьогодні на брифінгу в Києві.
"Свобода є визначальною для наших спостерігачів, щоб мати можливість виконувати поставлені завдання. Обмеження свободи переміщення відбувається з обох сторін на лінії розмежування і має різні форми", - сказав Хуг.
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У зв'язку з цим він зазначив, що спостерігачі місії позбавлені можливості доступу до певних районів на Донбасі з міркувань безпеки.
"Спостерігачам надається тільки умовний доступ або нав'язується збройний супровід", - сказав Хуг.
Він навів як приклад те, що 19 листопада в Дебальцевому спостерігачі повинні були мати супровід від бойовиків "ДНР", що було умовою для подальшого здійснення спостереження міста.
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20 листопада бойовики "ЛНР" відмовили місії в доступі до села Сокільники, мотивуючи тим, що там тривають роботи з розмінування.
Крім того, заступник голови місії розповів, що інколи надання доступу до певних місць для зберігання озброєння відкладалося на певний час без будь-яких пояснень, або такий доступ взагалі не надавався через якісь адміністративні процедури, які не передбачені ніякими угодами.
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