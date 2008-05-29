Шуфрич назвав час дуелі з Гелетеєм та радить надіти памперс

Нардеп від партії регіонів Нестор Шуфрич просить начальника Управління держохорони Валерія Гелетея не турбуватися про те, що регіонала «треба буде приводити» на «дуель» до спортивної зали. «Я прийду сам, - заявив Шуфрич в коментарі УНІАН. - А він хай набереться сміливості, не прикривається своїми підлеглими, натягне рукавички, засуне собі до рота капу, натягне памперс і виходить на поєдинок завтра о 13.00».

Також нардеп заявив, що «сьогодні закінчується 24 години, протягом яких Гелетей мав підтвердити свою участь в поєдинку, який повинен відбутися, до речі, в обідню перерву, про що так переживав Гелетей. Тому за кілька годин, що залишилися, я сподіваюся, що ми отримаємо відповідь».

Заради того, щоб дуель все ж таки відбулася, Шуфрич готовий навіть відмовитися від вимоги, що висувалася раніше, про те, щоб Гелетей до початку поєдинку написав заяву про відставку, яка у разі програшу начальника Держохорони має була бути передано на підпис Президентові Віктору Ющенку. Нехай, мовляв, Ющенко сам (за підсумками поєдинку) переконається в тому, які "професіонали" його оточують", заявив нардеп. І тут же проїхався по моральних якостях Гелетея, звинувативши начальника Держохорони у боягузстві. Причиною цього стали слова Гелетея про те, що він готовий замість себе виставити проти Шуфрича «найслабкішого з наших бійців», який, на думку Гелетея, все одно політику «вуха надере».

"З приводу моїх вух, я пропоную Гелетею перед тим, як бахвалитися, пригадати історію грецького міста Лаконії, - відбрив Шуфрич. - Я відповім йому одним словом: "Якщо..." І я навіть згодний завтра під час бою відмовитися від захисного шолому, аби Гелетею було простіше дістатися до моїх вух".

Також політик заявив, що пропозиція Гелетея провести "бій без правил" для нього "дивно звучить".

«Не нагадуватиму, що, згідно правил будь-якої дуелі, саме сторона, що отримує виклик, визначає умови поєдинку, а друга сторона або погоджується або відмовляється, тим самим визнаючи свою неправоту і боягузство, - уточнив Шуфрич. - Хочу звернути увагу, що в нашій письмовій згоді на поєдинок чітко визначені всі умови, які вироблені при консультаціях з професіоналами. Будь-який поєдинок, що навіть припускає вільне використання ударів без обмежень і без правил, все одно обмежується заборонами, які є обов`язковими при проведенні всіх поєдинків, якщо, звичайно, це не банальна бійка в клітці».

Нагадаємо, що раніше в коментарі для газети «Сєгодня» начальник Держохорони Валерій Гелетей заявив: «Хочте, щоб наш поєдинок із Шуфричем відбувся, візьміть його за руки і приведіть в спортзал (бажано в обідню перерву, оскільки я держслужбовець) і подзвоніть мені на мобільний. Протягом 30-40 хвилин я приїду. Але наш поєдинок повинен бути саме таким, яким його запропонував раніше сам Шуфрич, а саме боєм без правил, а не таким, яким він зараз його пропонує».

Крім того він сказав, що не буде, як цього хоче Шуфрич, писати лист Президентові про відставку, тому що він і сам піде з УДО, якщо програє Шуфричу, оскільки для нього було б неприйнятним залишатися на своєму посту. "Але цього не відбудеться, — думає Гелетей. — Хай, до речі, прийде до нас на тренування в УДО, і найслабший з наших бійців йому вуха надере".