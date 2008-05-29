Єдиний Центр просить не знущатися над селянами

Політична партія “Єдиний Центр” закликає учасників коаліції - Блок Юлії Тимошенко та блок «Наша Україна – Народна самооборона» - приступити до практичного вирішення проблем, що стоять на заваді запровадження в Україні цивілізованого та прозорого ринку землі.

Про це йдеться у зверненні “Єдиного Центру” до демократичної коаліції, текст якого в своєму розпорядженні має УНІАН.

“Ми добре знаємо, що українські селяни, володіючи земельними ділянками, фактично, стали заручниками аферистів, ділків, яким є вигідним теперішній стан справ в Україні. Одначе сьогодні ми стаємо свідками чергової ганьби над українським селянином”, - зазначається в документі.

“Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, поспіхом проголосований Верховною Радою, створює нові проблеми, зокрема у сфері продажу земель. Нас непокоїть намір монополізувати право продажу земель Держкомземом, що, фактично, є зазіханням на землі запасу і лісогосподарські землі, і нівеляцією елементарного розрізнення землі державної і комунальної власності. Ми переконані, що це поспішне вирішення земельного питання насправді має на меті впровадження нових форм «дерибану», через що українське село ще більше потерпатиме від нужди та занепаду”, - наголошується в заяві.

В “Єдиному Центрі” вважають, що поспішне вирішення земельного питання також може загрожувати підготовці та проведенню Євро-2012 в Україні, оскільки навряд чи відведені під забудови земельні ділянки матимуть належну нормативно-правову легітимність.

“Єдиний Центр” пропонує відмовитися від будь-якої політичної доцільності щодо вирішення земельного питання і зробити чіткі, прозорі та зважені кроки.

В партії вважають, що для повного зняття мораторію та включення земель сільськогосподарського призначення у вільний обіг необхідно прийняти два законопроекти: «Про ринок землі» та «Про державний земельний кадастр». Тільки прийняття цих законів може бути правовою легітимністю щодо впровадження змін до Земельного кодексу, що стосуватимуться скасування зазначеного мораторію. Будь-який інший шлях вирішення цього питання є неконституційним та корупційним, переконанні автори звернення.

“Єдиний Центр” закликає БЮТ і НУ-НС невідкладно підтримати ці закони, що, врешті-решт, стане вагомим кроком до становлення в Україні прозорого та цивілізованого ринку землі.