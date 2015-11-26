У "Народному фронті" вважають, що депутати не проголосують за заборону висловлення недовіри генпрокурору

Народні депутати не проголосують за зміни до Конституції України, якими їм заборонять висловлювати недовіру Генеральному прокурору.

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, спілкуючись з журналістами в кулуарах Верховної Ради.

Читайте такожПроект змін до Конституції пропонує позбавити ВР права висловлювати недовіру генпрокуророві

"Я впевнений, що зміни до Конституції в частині заборони висловлення недовіри Генпрокурору і потім його звільнення не пройде в сесійній залі. Це право депутатам делегував народ під час виборів. Якщо ми вибираємо Генпрокурора, то маємо право висловити йому недовіру", - сказав Максим Бурбак.

Він також наголосив, що позиція "Народного фронту" - повне оновлення суддівської системи і оновлення суддівського складу.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект змін до Конституції в частині правосуддя і запропонував позбавити парламент права висловлювати недовіру Генеральному прокуророві. Окрім того, змінами пропонується збільшити термін повноважень Генпрокурора з 5 до 6 років, але при цьому заборонити йому займати цю посаду два терміни поспіль.