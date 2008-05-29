Кравчук бачить, що в Україні йде війна, і звинувачує Ющенка

Екс-Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що персональну відповідальність за політичну кризу в Україні, яка існує сьогодні, несе чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час засідання Ради «Українського форуму».

На думку Л.КРАВЧУКА, В.ЮЩЕНКО проводить незрозумілу політику по відношенню до коаліції та Кабінету Міністрів.

За словами екс-Президента, у чинного глави держави достатньо конституційних повноважень, щоб покласти край кризі, однак В.ЮЩЕНКО їх не використовує і піддається впливу свого оточення.

Крім того, Л.КРАВЧУК вважає, що сьогодні лідери країни стають на небезпечний шлях беззаконня. «Влада відмовляється від пошуку компромісного рішення щодо виходу з кризи. Але хотілося б, щоб війна, яка відбувається, завершилася і завершилася виключно на основі Конституції», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він також зазначив, що «війна, яка відбувається в Україні», це боротьба не стільки між владою й опозицією, скільки «безпосередньо самої влади».