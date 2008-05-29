Брат Балоги вийшов з НУ-НС та забрав з собою ще купу народу

Керівник фракції НУ-НС у Закарпатській облраді Іван БАЛОГА заявив про вихід з партії "Народний Союз Наша Україна" та склав повноваження голови закарпатської обласної партійної організації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Закарпатської обласної організації НСНУ.

І.БАЛОГА заявив, що вступив до "Нашої України" "як до політичної сили, що підтримує програму та діяльність кандидата у президенти, а нині глави держави Віктора ЮЩЕНКА".

За його словами, "саме з ЮЩЕНКОМ я пов’язував і пов’язую успішний, демократичний поступальний рух нашої країни, проведення грамотних економічних реформ, забезпечення прав людини та покращення добробуту громадян”. Водночас він додав, що “дії керівників партії останнього часу все більше йдуть всупереч політиці Президента”.

"Мені не по дорозі з такими як ЛУЦЕНКО, ЖВАНІЯ і ним подібним, що нині працюють з МЕДВЕДЧУКОМ та СДПУ(о), обманюють народ, відкрито паплюжать діяльність глави держави", – сказав І.БАЛОГА. Він звинуватив їх у тому, що вони “скотилися до популізму і авантюр” і саме через це партія “втратила авторитет і довіру у народу".

Водночас І.БАЛОГА наголосив, що залишається членом команди Президента "і на будь-якій посаді завжди працюватиме на благо громади Закарпаття та України".

Крім того, у прес-службі зазначили, що з партії у повному складі вийшли усі члени ради, голови районних та міських партійних організацій, керівники і працівники виконкомів.