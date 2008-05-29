Азаров не зазіхає на крісло Тимошенко, бо він - не самовбивця

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ переконаний, що на зміну уряду Юлії ТИМОШЕНКО прийде уряд самовбивць, оскільки подолати наслідки діяльності нинішнього уряду буде дуже складно, починаючи з кінця цього року.

Про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Зараз в Україні складається настільки важка ситуація, що будь-який уряд, який прийде на зміну ось цьому, це буде уряд самовбивць. Це буде уряд, який візьме на себе відповідальність, щоб потім, через рік, більше ніколи не з`являтися в політичній історії України... Те, що навернули за ці п`ять місяців, у мене насилу в голові укладається, в моїй сивій голові", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд замовчує проблему подальшого підвищення ціни на газ. «Він (уряд Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) розраховує, що не він займатиметься цією проблемою», - сказав народний депутат.

М.АЗАРОВ вважає, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО свідомо накопичує проблеми для того, щоб потім залишити їх для розв’язання своїм наступникам і мати нагоду критикувати їх за неможливість нормалізувати ситуацію. «Накопичуються практично по всій країні борги, практично країна продовжує жити за цінами на газ, які були в 2007 році, падає інвестиційна активність… До структури металургії скоротилися інвестиції на 50%. Вдумайтеся: на 50% за 5 місяців… Довгострокові наслідки, на жаль, дуже критичні. Боюся, що уряд зараз накопичує їх (проблеми – УНІАН), щоб потім сказати тим, хто їх змінить (а у мене в цьому сумнівів немає жодних), що це ви винуваті. Ви винуваті в підвищенні цін, тарифів на ЖКП і електроенергію», - заявив М.АЗАРОВ, зазначивши, що основи дуже серйозних кризових явищ в економіці і соціальній сфері, які, на його переконання, проявляться наприкінці 2008-го - початку 2009 року, почали закладатися ще в грудні цього року.

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що Партія регіонів не готує Ю.ТИМОШЕНКО "подарунок" у вигляді відставки і чекає, коли у відставку її відправить народ.

"Ми не збираємося ініціювати це питання, ми стоїмо на позиції, що уряд разом з коаліцією має довести, що вони здатні проводити унікальні реформи в країні. Мені здається, що у людей має нарешті з`явитися відчуття, що пора політичну силу цю списувати з рахунків, і ось коли таке відчуття з`явиться, тоді і треба ставити це питання", - сказав М.АЗАРОВ.