ЦВК відновила кількісний склад коаліції у ВР

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію 11 нових народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК, його підтримали 12 членів комісії.

Зокрема, ЦВК зареєструвала одного нового депутата від Партії регіонів – Олексія ФЕДУНА й одного депутата від блоку Литвина – Олега ПОЛІЩУКА. Інші дев’ять депутатів – Олександр СТЕШЕНКО, Павло УНГУРЯН, Володимир ПИЛИПЕНКО, Сергій ВЛАСЕНКО, Володимир ЛЕМЗА, Олександр СОЧКА, Віктор ПАВЛЕНКО, Валерій ДУБІЛЬ, Анатолій ЯГОФЕРОВ – представляють блок Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада достроково припинила повноваження 11 народних депутатів-сумісників.

Голосування з цього питання відбувалося пакетно. Своєю постановою ВР достроково припинила повноваження представників БЮТ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО (очолює ГоловКРУ), Сергія БУРЯКА (очолює Державну податкову адміністрацію), Євгена КОРНІЙЧУКА (перший заступник міністра юстиції), Михайла ЛІВІНСЬКОГО (керівник апарату прем’єр-міністра), Петра КРАВЧУКА (голова "Укравтодору"), Олексія ЗАРУДНОГО (голова правління Пенсійного фонду України), Михайла ПОЖИВАНОВА (голова Держкомрезерву), Олександра ПОНОМАРЕНКА (голова правління НАК “Надра України”), Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО (голова Державного комітету фінансового моніторингу", а також членів Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (секретар РНБО) і Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА (голова Шевченківської РДА Києва).