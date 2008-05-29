Нацбанк пішов на повідку в уряду, але його підставили?

У Партії регіонів переконані, що Національний банк України в частині дій щодо зміцнення гривні пішов на повідку в уряду.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат від Партії регіонів Анатолій КІНАХ.

«Сьогодні Нацбанку, як мінімум, не вистачило принциповості і розуміння своєї відповідальності, коли він пішов на повідку в уряду і розпочав так звану стерилізацію гривневої маси», - заявив А.КІНАХ, підкресливши, що дії НБУ привели до дефіциту гривні і практично до зупинки рефінансування комерційних банків.

«Сьогодні банки перестають кредитувати будівництво житла, аграрно-промисловий комплекс, і це заглиблює кризу банківської системи», - зазначив А.КІНАХ.

Народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ також підкреслив, що керівництво НБУ діяло за серйозної підтримки уряду.

«Я не думаю, що голова правління Нацбанку не розумів, що це рішення викличе дуже жорстку критику його особисто, тим паче накладаючи вето на рішення Ради НБУ. Отже, я ж знаю Володимира Семеновича (голову НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА - УНІАН), він не камікадзе, він розраховував на дуже серйозну підтримку з боку уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Народний депутат у зв`язку з цим зазначив, що за три місяці 2008 року НБУ переказав уряду річну суму перевищення доходів над витратами, що склало 2 млрд. грн. «Це той обсяг ресурсу, за який уряд багато років веде війну з Нацбанком», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що обіймаючи посаду міністром фінансів мінімум раз у два тижні проводив з Нацбанком переговори щодо переведення цих коштів уряду. «І раптом НБУ так розщедрився - 2 мільярди на початку року за такого сплеску інфляції переказав на рахунки уряду. Це що, антиінфляційний захід? Дивовижна змичка НБУ й уряду в цій абсолютно не антиінфляційній дії як підвищення курсу національної валюти», - заявив М.АЗАРОВ, підкресливши, що має дуже серйозні претензії до політики Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, який затверджує Раду Нацбанку, коридор курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.

23 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО назвала політичним рішення Ради Національного банку України щодо зміни офіційного курсу гривні до долара.

Вона зазначила, що уряду законодавчо заборонено втручатися в діяльність Нацбанку і все, що пов`язане з монетарною політикою і валютними курсами - це винятково функція НБУ. «Єдине, що мені дуже шкода так це те, що політика починає втручатися в роботу Національного банку. Коли Рада НБУ створена на політичній основі і виникають певні десонанси між Радою і Національним банком – ось це, до речі, дуже погано», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

28 травня вона підкреслила, що Кабміну законодавчо заборонено впливати на політику і рішення Нацбанку.