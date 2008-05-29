Адвокат Луценка хоче побачити, як ГПУ зніматиме міністра

Адвокат міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Юрій МАРТИНЕНКО стверджує, що Кримінально-процесуальний кодекс України не передбачає механізму зняття з посади глави МВС.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Механізм відсторонення від посади міністра внутрішніх справ не прописаний у Кримінально-процесуальному кодексі, і мені дуже цікаво, як Генеральна прокуратура буде виходити з цієї ситуації, і як буде відстороняти міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО.

Коментуючи порушені стосовно його підзахисного кримінальні справи, адвокат сказав, що в них «немає ні об’єктивності, ні всебічності». «Генпрокуратура хоче приміряти костюмчик ХОДОРКОВСЬКОГО (відомий російський бізнесмен, опозиційний до Кремля, який отримав значний термін позбавлення волі за начебто несплату податків – УНІАН) міністру внутрішніх справ», – сказав Ю.МАРТИНЕНКО.

«Ці справи не мають жодної судової перспективи»., - додав він.

Говорячи про кримінальну справу, порушену стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через його конфлікт з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня цього року, Ю.МАРТИНЕНКО зазначив, що вона також є незаконною. В даному випадку, вважає Ю.МАРТИНЕНКО, Генпрокуратура не мала жодних підстав для порушення цієї кримінальної справи і для провадження досудового слідства. Оскільки, за його словами, у кримінальних справах «приватного обвинувачення» таке слідство не проводиться, їх розглядає суд у разі, якщо одна із сторін звернулася до цього державного органу.

«Досудове слідство по таких справах не проводиться. Вони порушуються суддею, і ним же, за 15-20 хвилин, виноситься вирок», - сказав адвокат Ю.ЛУЦЕНКА.

Підтримуючи свого колегу, адвокат, член Українського юридичного товариства Олег БЕРЕЗЮК зазначив, що конфлікт між Ю.ЛУЦЕНКОМ та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ «мав особистий мотив, а не посадовий», а тому сам факт перекваліфікування статті на посадовий злочин є «абсурдним і безпідставним».

Разом з тим, доктор юридичних наук Микола СІРИЙ додав, що подібні правопорушення мають розглядатися протягом трьох діб, після чого має бути винесене рішення, порушувати чи не порушувати кримінальну справу, а через особисті обставини на таку процедуру відводиться 10 діб, а не 4 місяці.

«У мене запитання до начальника управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури, чи свою він посаду займає», – запитав М.СІРИЙ.

Крім того, Ю.МАРТИНЕНКО наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКО використовував авіацію внутрішніх військ відповідно до законів України. Так, пояснив адвокат, існує наказ командувача ЗСУ, який регламентує норму польотів для екіпажів літаків. «Міністром під час польотів ці норми не вибрані», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виникла бійка.

24 січня прокуратура Києва поінформувала, що за цим фактом “під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.

26 травня Генеральна прокуратура перекваліфікувала кримінальну справу, яку було порушено стосовно Ю.ЛУЦЕНКА через інцидент, який стався між ним та чинним мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня, з “нанесення легких тілесних ушкоджень” на “посадовий злочин”.

Того ж дня після допиту у Генпрокуратурі Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що його також обвинувачують у використанні службових літаків у особистих цілях.

За словами адвокат глави МВС Ю.МАРТИНЕНКА, 28 травня Подільський районний суд м. Києва своїм рішенням призупинив досудове слідство кримінальних справ, об’єднаних в одну, за обвинуваченням міністра внутрішніх справ України в нанесенні легких тілесних ушкоджень меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та у зловживанні ним службовим становищем у зв’язку з використанням службового літака.