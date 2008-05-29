Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає, що крапку у київських виборах поставить суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після закінчення сьогоднішнього засідання ЦВК.

За словами А.МАГЕРИ, в Україні виникла традиція оскаржувати результати виборів. «Я би дуже хотів, щоб ті результати, які є і свідчать про волевиявлення київської громади, всі сприйняли як належне, як факт», - сказав А.МАГЕРА. При цьому він зазначив, що ніхто з суб’єктів виборчого процесу не позбавлений права звернутись до суду з метою оскарження результатів.

За словами заступника голови ЦВК, не виключено, що й цього разу саме суд поставить остаточну крапку у виборах.

Він нагадав, що останній день для визначення результатів київських виборів – це п’ятниця, 30 травня, і тому чекати залишилось недовго.