Тимошенко звільнила “батька” скандальної вакцини

Сьогодні прем`єр-міністр Юлія Тимошенко підписала розпорядження Кабміну про звільнення Миколи Проданчука з посади першого заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України з формулюванням “за власним бажанням”.

Текст розпорядження розміщений на Урядовому порталі.

Нагадаємо, що саме Микола Проданчук 25 квітня оголосив про початок в Україні кампанії з масової імунізації проти кору та краснухи, у ході якої планувалося вакцинувати 9 мільйонів українців віком від 15 до 29 років.

За його словами, щоб кампанія з масової вакцинації пройшла успішно, необхідно було зробити щеплення понад 95% осіб віком від 15 до 29 років. “Тільки тоді ми можемо гарантувати нашим громадянам майбутнє без епідемій кору і краснухи. Це той захід, який має захистити і наше суспільство, і сусідні країни”, - зазначив Проданчук.

Він також повідомив, що “в Україну вже завезено 9 мільйонів доз вакцини проти кору та краснухи, холодильні установки для зберігання вакцини, спеціальні шприци та упаковки для їхньої утилізації”.

Заступниця Проданчука Людмила Мухарська тоді відповідаючи на запитання щодо якості та безпечності вакцини, переконувала, що “вакцина пройшла дуже серйозне дослідження в Україні, має кваліфікацію ВООЗ і її застосування регламентується законодавством України”.

13 травня 11-класник з Краматорська помер за кілька годин після щеплення цією вакциною. Загалом з підозрою на післявакцинальні реакції в наслідок щеплення вакциною проти кору та краснухи в Україні було госпіталізовано близько 100 людей. Кілька з них потрапили до реанімації.