Коаліція залишиться де-юре, навіть якщо розвалиться де-факто?

Народний депутат України від фракції "Наша Україна - Народна самооборона", голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що переформатування існуючої коаліції неможливо.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

«Переформатування коаліції де-юре неможливе, оскільки з коаліції можуть виходити не окремі особи, а фракції. Проте ані фракція БЮТ, ані фракція НУ-НС такого рішення не приймуть, бо немає всередині них такої більшості. Але Секретаріат Президента може розвалити коаліцію де-факто. Тобто, існуюча коаліція буде існувати, але голосуванням буде демонстровано інший її формат», - сказав Б.ТАРАСЮК.

У той же час він зауважив, що «створення парламентської фракції «Єдиний центр» неможливе, тому що вона не була створена за результатами парламентських виборів. Тоді такої партії не було. Тому це може бути хіба що якесь неформальне об’єднання депутатів».